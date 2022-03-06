'Закройте небо над Украиной': Черновицкий областной совет

В Украине идет война с россией. Самые сильные удары враг наносит с воздуха. Должностные лица страны, областей и гражданское население приобщаются к борьбе на разных фронтах. Так, председатель, руководство и депутатский корпус обратились к лидерам США, Франции, Германии, Великобритании, Генеральному секретарю НАТО, а также правительствам и парламентам, послам и дипломатическим корпусам всех государств НАТО.

Каждый день неоднократно звучит просьба о поддержке обеспечения закрытия неба над Украиной. В Черновцах обращение поддержали областной и городской советы.

Силами Вооруженных Сил Украины, терробороны и всех небезразличных удается сдерживать агрессию врага, однако воздушные удары разрушают критическую инфраструктуру страны и уносят жизни пожилых людей, женщин и детей. Промедление с закрытием неба может стоить слишком дорого.

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Для обеспечения достойного отпора врагу необходимо немного – только закрыть небо над Украиной, чтобы в безопасности находились жилые дома, школы, больницы, роддома и т.д.

Именно с такой просьбой обращаются в иностранные государства, международные организации и мировое сообщество депутаты и представители органов самоуправления Черновицкой области.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об обращении простых граждан к НАТО. Гражданское население понимает важность решения о закрытии неба над Украиной и изо всех сил пытается завоевать его в мировом сообществе.