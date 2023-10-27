Затронет песни, спектакли, фильмы и кино: в Виннице запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта

В Виннице запретили русскоязычный культурный продукт. Мораторий ввел Винницкий городской совет на сессии в пятницу, 27 октября.

Следовательно, предприниматели должны отказаться от контента страны-оккупанта. Об этом сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов.

"Еще одно важное сессионное решение: вводим в действие мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта", – говорится в сообщении.

Теперь на улицах и в общественном пространстве города под запретом: музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы российского производства и на русском языке.

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Моргунов назвал символическим, что это решение сессия приняла 27 октября – в День украинской письменности и языка.

"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: язык имеет значение", – подчеркнул он.

Напомним, в сентябре депутаты Запорожского горсовета единогласно поддержали запрет на русскоязычный медиапродукт на улицах и в других общественных местах. Теперь поклонники путинских скоморохов типа Григория Лепса и Филиппа Киркорова смогут их слушать строго в наушниках или дома.

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