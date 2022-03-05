'Зачем ты бомбу бросил?': в сеть попало видео разговора с пленным летчиком РФ, бомбившим города в Украине

В сети появилось видео разговора с пленным кремлевским летчиком Александром Красноярцевым, бомбившим украинские города . Оккупанта поймали в Чернигове, сбив его самолет. Чтобы посмотреть запись, скрольте новость до конца.

Рашист утверждает, что он не знал, что бомбил заполненный мирными людьми город и думал, что всех жителей эвакуировали. Хотя дальше в разговоре он признался, что понимал, на кого и куда сбрасывает бомбы.

Украинский военный рассказал оккупанту, что в соседнем доме в подвале сидят его дети и боятся. Он спросил, что будет, если этого лётчика отдать жителям Чернигова. На что Красноярцев ответил: "Разорвут".

Видео дня

На вопрос, почему он сбросил бомбу, Александр ответил, что должен был выполнять приказ. "Я охр*нел, когда увидел все своими глазами", – утверждает Красноярцев.

На своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал видео: "Саш, ты еще больше охр***ешь, если ваши ваньки не сдадут оружие и не уйдут куда-то в сторону своих болот".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что говорят пленники на допросах СБУ. Во время звонков своим семьям кремлевские военные утверждают, что их обманули и просят передать это журналистам.