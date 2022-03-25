"Зачем было затевать эту спецоперацию": российские оккупанты жалуются, что приходится хоронить "товарищей" за свой счет. Видео

София Закревская
Общество
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'Зачем было затевать эту спецоперацию': российские оккупанты жалуются, что приходится хоронить 'товарищей' за свой счет. Видео
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Российские оккупанты недовольны тем, что им приходится за свой счет хоронить своих погибших в Украине товарищей по службе. Похороны двух солдат им обошлись в 200 тысяч рублей – слишком дорого, таких денег у военнослужащих вражеской армии нет, а руководство "отмораживается".

Начальству все равно, что их подчиненные были убиты. Перехват разговоров оккупантов в Telegram опубликовала Служба безопасности Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Из-за такого безразличия и безответственности, плохой организации полномасштабного вторжения, которое в РФ окрестили "спецоперацией", и из-за того, что на простых солдат повесили похороны сослуживцев, некоторые из них уже готовы бунтовать.

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"Так воевать я е**л. Просто идешь, как мясо, а тебе не дают ничего сделать. Руководство конченное. Я вообще не знаю, зачем было затеивать эту спецоперацию", – сказал один из оккупантов.

Видео 18+, присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, один из военнослужащих армии страны-агрессора пожаловался на низкую плату за участие в боевых действиях на территории Украины. Также он рассказал о том, что участились случаи дезертирства, за которое оккупантов расстреливают свои же.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

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