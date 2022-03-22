За время войны РФ против Украины погибли 925 мирных жителей – отчет ООН

От начала вторжения вражеской армии РФ в Украину, с 4 часов утра 24 февраля и до полуночи 20 марта жертвами войны стал 2421 мирный украинец. Среди них 925 людей погибли, а 1496 травмированы.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара Организации объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ). Специалисты обновили информацию о жертвах среди гражданского населения на 21 марта.

Данные о жертвах войны в Украине:

925 убитых (183 мужчины, 137 женщин, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 530 взрослых, пол которых пока неизвестен);

1496 раненых (163 мужчины, 124 женщины, 22 девочки и 17 мальчиков, еще 60 детей и 1110 взрослых, пол которых неизвестен).

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Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях жертвами войны стали 1017 человек – 256 погибли и 761 получили ранения:

на территории, подконтрольной украинскому правительству зафиксировано 772 жертвы среди гражданского населения – 201 убитый и 571 раненый ;

на территории, которую временно контролируют так называемые самопровозглашенные "Л/ДНР": 245 жертв – 55 убитых и 190 раненых.

В других регионах Украины (городе Киев, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях): 1404 пострадавших – 669 убитых и 735 раненых.

В отчете говорится, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения Украины стали результатом применения страной-агрессором РФ оружия взрывного действия с большой площадью поражения. В том числе обстрелов, которые оккупанты вели из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиационных ударов.

Вместе с тем в ООН признают, что фактические цифры жертв войны в Украине значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Помимо этого, многие сообщения о погибших или пострадавших ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – объяснили в УВКПЧ.

Там подтвердили отчет Офиса генерального прокурора Украины, согласно которому по состоянию на 08:00 понедельника, 21 марта, 115 украинских детей погибли и более 148 получили ранения из-за действий вражеской армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко рассказал, что только в Мариуполе за время осады города российскими оккупантами погибли более 3000 местных жителей. По его словам, количество жертв растет ежедневно, но точные цифры никто не назовет, ведь многих людей хоронили в братских могилах без имен.

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