За сутки энергетики вернули свет для 37 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 37 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

"29 марта электромонтерам удалось восстановить электроснабжение для 18 тысяч семей в 41 населенном пункте в Киево-Святошинском и Барышевском районах, обесточенных из-за боевых действий", - сообщили в компании.

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" удалось восстановить электроснабжение в 15 населенных пунктах в Авдеевском, Константиновском, Лиманском, Славянском и Торецком районах. Всего за минувшие сутки электромонтеры ДТЭК восстановили электроснабжение для 19 тысяч семей в Донецкой области.

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Из-за обстрелов российских оккупантов, энергетикам приходится по несколько раз восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.