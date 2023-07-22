За сутки энергетики ДТЭК после обстрелов вернули свет в дома более 3 тысяч семей

За 21 июля в Донецкой области энергетикам ДТЭК удалось выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение 7 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Энергетики ДТЭК Донецкие электросети смогли возобновить работу электросетей, поврежденных в результате обстрелов в 7 населенных пунктах области. Свет вернули в дома 3,3 тысячи семей жителей Донетчины", – говорится в нем.

Отмечается, что специалисты энергокомпании приступают к восстановлению, когда военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Также отмечается, что энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 514 сутки и восстанавливают поврежденные энергообъекты и линии сразу же, как только это становится возможным. Напомним, в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.