Российская агрессия против Украины началась в феврале 2014 г. и продолжилась в марте оккупацией Крыма. Поэтому все битвы Украины с Россией должны в конце концов закончиться возвращением Крымского полуострова его законному владельцу – Украинскому государству. Кремль придумал миф, что Крым, вроде бы, всегда был российским, распространяя его дома и в мире. "Незнайка", относительно даже простых исторических событий, Владимир Путин это повторяет каждый раз как мантру, но история, как учительница жизни, говорит совсем другое.

Тогда пойдем по порядку.

Историки и археологи точно знают, что в 12 в. до н.э. Крым, как и большинство территорий Украины (за исключением северной и западной) населили племена киммерийцев. Это скотоводческие ираноязычные племена, прибывшие из азиатских степей. Сейчас на этом языке говорят в Иране, Афганистане, Таджикистане и курды. Киммерийцы доминировали в Крыму с 12-го по 7-е ст. до н.э. Их вытеснили также кочевники из Азии – скифы, ставшие обладателями земель, где проживали киммерийцы, вплоть до 2-го ст. до н.э. О киммерийцах и скифах вспоминают античные греческие источники. Затем скифов стали вытеснять сарматы, - также ираноязычные кочевники из Азии.

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О сарматах вспоминают многие римские хроники. Они доминировали на этой территории до 3-й ст. н.э. В 4 ст. на территорию современной Украины прибывать новые, уже тюркоязычные кочевники из Азии – это гунны. Вместе с гуннами во главе с Атиллой на военные захваты Европы и Римской империи идут местные славяне, переселившиеся с ними на Дунайскую равнину, где сегодняшняя Венгрия и Трансильванию (Румыния).

Во времена скифов на Черноморское побережье Крыма прибывают греческие колонисты. А во времена сарматов на Крымском полуострове появляются римские легионеры, захватившие греческую колонию Херсонес (с 19 ст. Севастополь). В то же время в восточном Крыму на месте также греческой колонии Пантикапей (Боспор, Керчь) было сформировано домициальное государственное образование, существовавшее с 5 ст. до н.э. до 4-го ст. н.е. Большую часть этого времени там было Боспорское царство.

В 375 году Крым захватили гунны. Между тем, раньше еще в 2-м ст. в Крым также прорываются германские племена готов, прибывшие из современной территории Швеции. Когда всех на полуострове захватили гунны, которые сами пошли на Дунай, здесь появляются тюркоязычные кочевники авары и болгары. После возвращения с Дуная гуннов, их заменили авары, а болгары идут на территорию современной Болгарии и основывают свое государство вместе с недавно туда прибывшими славянами антами, взяв их язык как государственный.

Затем в Крым захватывают тюркоязычные хазары, а потом половцы. Первые стали предками сегодняшнего автохтонного народа полуострова крымчаков, а вторые стали главным фактором в формировании национальной идентичности крымских татар, позже также принявших этнический элемент и от монголов.

Первое Киевское государство (482-882), как и второе по имени Русь (882-1240) имели тесные контакты с Крымом. В 988 г. Великий Киевский князь Владимир крестился в Херсонесе и принес христианство на Русь. Больше всех христианизацию не воспринимали племена, жившие на финно-угорских болотах Москвы-реки - территории современной России. Поэтому Киев их должен был окрестить силой, хотя они сопротивлялись еще 200 лет.

Понимая всю важность Крыма и проливов между Черным и Азовским морем, Киев основал там свой город и княжество Тмутаракань, которое контролировало восточный Крым и Керченский пролив более 100 лет. После монгольского захвата в 1240 г. в Крыму начал формироваться местный автохтонный народ – Крымские татары, сформировавшие свое мусульманское государство в 1448 г.

Параллельно на юге Крыма чуть раньше потомками готов и античных греков формируется небольшое христианское государство Феодоро. Рядом появляются колонисты генуэзцы. Они более 220 лет держат торговлю в южном Крыму через свои колонии (1250-1475), откуда их вытеснила Оттоманская империя, владевшая большинством крымского побережья до 1775 г.

Крымскотатарское государство существовало с 1449 по 1783 г., когда Крым был аннексирован Российской империей. Так что россияне впервые появляются в Крыму в конце 18-го ст. Тогда на полуострове 97% населения составляли крымские татары, которых Российская империя начала систематически выгонять из своих домов. И только после решения Сталина в мае 1944 г. о насильственной геноцидной депортации крымскотатарского народа, местных греков и итальянцев (потомков генуэзцев) на остров завозится большое количество переселенцев из дальних регионов тогдашней РСФСР, которые вселялись в дома и захватывали имущество. Таким образом, только тогда россияне становятся этническим большинством в Крыму.

После Второй мировой войны Крым стал депрессивным регионом, потому что "российские переселенцы" не понимали, как вести хозяйство в новых климатических условиях. Поэтому глава Кремля Никита Хрущев вместе с руководством КПСС принял юридические решения по передаче полуострова, где 25% населения составляли этнические украинцы, в состав Украины, которая должна была экономически восстановить Крым, построить грандиозный канал для транспортировки днепровской воды на полуостров.

Следующие 60 лет Крым был в составе Украины, когда в феврале 2014 г. сюда прибыли грязные сапоги захватчиков из РФ. Так что за последние 3200 лет Крым находился в составе России только с 1783 по 1954 г., при том что был за пределами юрисдикции Москвы в 1918-21 гг. (гражданская война) и 1942-44 гг. (гитлеровская оккупация). Итак, всего 166 лет.

Крымские татары владели Крымом 330 лет, турки контролировали южный Крым 300 лет, а генуэзцы более 230, при этом Киев во времена Руси правил 110 лет плюс 60 лет к 2014 г., что вместе 170 лет. Не говорю уже о киммерийцах и скифах, каждые из которых господствовали по 500 лет.

Такой получается исторический подсчет, о котором молчит или не имеет никакого понимания Москва.