'За нашу и вашу свободу!' Добровольцы из Беларуси заявили, что придут на помощь ВСУ в Мариуполе. Видео

На стороне Вооруженных сил Украины против России сейчас воюют не только украинцы, но и граждане других государств. В частности, в войну вступило немало беларусов, их количество в рядах украинского войска продолжает расти.

Беларусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского пообещал помочь нашим воинам в Мариуполе, где сейчас самая тяжелая ситуация. Бойцы отметили, что российские оккупанты, которые держат город в осаде, устроили там настоящий геноцид. Населенный пункт стирают с лица земли.

"Это понятно, потому что Мариуполь – это украинский восточный форпост. Мариуполь должен быть деблокирован, а небо над ним должно быть закрыто. Все мировое сообщество должно говорить сегодня о Мариуполе", – сказано в заявлении.

Видео дня

Добровольцы выразили поддержку всем мариупольцам и заявили, что будут пытаться помочь Украине разблокировать город.

"Мариуполь – это украинский город и им и останется. Слава Украине! Жыве Беларусь! За нашу и вашу свободу", – сказали беларусы, ставшие на защиту Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, беларусские добровольцы, участвующие в обороне Киева, обратились к военнослужащим Беларуси с призывом не участвовать в войне против Украины. Они предложили землякам переходить на сторону украинского народа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!