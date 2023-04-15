За двое суток энергетики ДТЭК возобновили поставки света для почти 11 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины

13-14 апреля энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение в 30 населенных пунктах на Днепропетровщине и Донетчине. Свет вернули в дома почти 11 тысяч семей.

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Это сказано в сообщении компании. Из-за атак рф без света остались жители еще 24 населенных пунктов на Донетчине и 6 – на Днепропетровщине.

Энергетикам за последние 2 суток удалось ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в 7 тысяч домов жителей Донецкой области и 3,7 тысяч Днепропетровской области.

Однако боевые действия в Донецкой области продолжаются, из-за чего без света остается значительное количество населенных пунктов.

"Из-за постоянных повреждений сетей и оборудования из-за обстрелов без электроснабжения пока что остаются 109 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", – сообщают в ДТЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю электроснабжение было восстановлено для 41 тысяч семей Донетчины.