За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет в дома 21 тысяч семей Донецкой области

За 4-5 апреля аварийно-ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение жителям девяти населенных пунктов Донецкой области. Снова имеют доступ к электричеству 21 тысяча семей.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"На Донетчине продолжаются активные боевые действия. Продолжаются повреждения энергоинфраструктуры из-за постоянных обстрелов. Без электроснабжения пока остаются 106 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщают в компании.

Напомним, что за март энергетики ДТЭК вернули свет в 190 тысяч домов жителей Днепропетровской и Донецкой областей.