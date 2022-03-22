За 21 марта гуманитарными коридорами эвакуировано более 8000 человек

Благодаря функционированию гуманитарных коридоров, в течение 21 марта успешно было эвакуировано 8057 человек, из них 3007 достались из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Одновременно в Бердянск прибыло 26 автобусов, где продолжают работать штабы по предоставлению мариупольцам всей необходимой помощи: питания, медицинской помощи, мест для отдыха.

"Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселков Мелекино и Никольское состоится во вторник с 9.00 до 11.00. Из города Запорожья также будут направлены еще 27 больших автобусов", – отметил Тимошенко.

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Тем временем в Киевской области было эвакуировано 4 750 человек, а также доставлена ​​гуманитраная помощь в Ворзель и Бучу. До безопасных мест добрались и жители Луганской области.

"На Луганщине коридорами из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в Бахмут эвакуировано 300 человек. В эти населенные пункты доставлено более 200 тонн гуманитраной помощи", – заявил замруководителя ОП.