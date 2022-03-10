"Ювелирная работа": в Генштабе ВСУ показали уничтожение вражеских танков в Киевской области. Видео

В четверг, 10 марта, 72 бригада Вооруженных сил Украины и полка "Азов" провела контратаку и выполнила практически ювелирную работу в районе населенного пункта Бородянка в Киевской области. Артиллерией была уничтожена очередная колонна техники оккупантов – пять танков.

Соответствующее видео в своем Facebook показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, утром в Киеве на западной окраине были слышны артиллерийские бои.

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", – написал Залужный.

Видео дня

Напомним, украинские защитники уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов в Сумской области 9 марта. Это произошло, когда вражеская армия пыталась прорваться в один из населенных пунктов.

"Сумщина. Воины территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", – сообщили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, также подразделение терробороны "Азов" в Николаеве захватило несколько единиц техники и оружия российских оккупантов. Среди них танк и автомобиль с военным обмундированием.

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