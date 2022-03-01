Ювелирная работа украинских Bayraktar: враг массово теряет истребители и бронетехнику. Видео

В понедельник, 28 февраля, Воздушные силы ВС Украины уничтожили ряд военной техники противника, в том числе самолеты, истребители и бронетехнику. Ювелирно сработали экипажи Bayraktar TB2, поразив три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук".

Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. Он сообщил, что во время авианалета оккупантов на мирные Васильков и Бровары были перехвачены и сбиты два российских самолета. Кроме того, зенитные ракетные дивизионы С-300 поразили три самолета оккупантов.

"Итак, Воздушные силы 28 февраля сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35", – сообщил Залужный.

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Также вблизи Киева зенитный ракетный комплекс "Бук" М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага, а украинские штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника на Киевщине и Житомирщине.

Также успешно отработала бомбардировочная авиация – сокрушительные удары нанесены по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и вблизи Бердянска.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты с начала Великой Отечественной войны Украины потеряли уже более 5,7 тыс. человек, а также почти 200 танков, сообщил Генеральный штаб ВСУ