Юристы запустили Telegram-канал с информацией для переселенцев, мобилизованных и жертв агрессии РФ

В условиях войны команда юридической компании "Правовая Константа" запустила Telegram-канал Любовь Лукашук / Правовая помощь полезной информации для вынужденных переселенцев, мобилизованных, людей, пострадавших в результате российского вторжения.

В упомянутом telegram-канале среди прочего публикуется такая полезная информация, как получение статуса внутриперемещенного лица и социальных выплат; оформление заявлений на возмещение утраченного имущества; информация о мобилизации; изменения в налоговом законодательстве во время военного положения; о защите трудовых прав во время военного положения и других актуальных в условиях войны темах.

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Любовь Лукашук / Правовая помощь

Телеграмм-канал управляющего партнера юридической фирмы "Правовая Константа".