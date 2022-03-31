ЮНИСЕФ и Минсоцполитики финансово поддержат семью с детьми

Для семей с детьми, пострадавших из-за войны и нуждающихся в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики начали программу денежной помощи. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, помощь могут получить семьи, имеющие трёх и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки, а также семьи с двумя и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

"Сумма денежной помощи в месяц составляет 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек. Выплата пособия за 3 месяца производится одноразово. Например, если в семье 5 членов, семья получит 2 200 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 000 грн", – отметил он.

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Для получения помощи необходимо зарегистрироваться по этой ссылке. Названные родители или родители-воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи.

"Заявку будут рассматривать специалисты ЮНИСЕФ и его партнеры. Вам сообщат о решении, отправив СМС на номер, который вы укажете при подаче заявки", – сообщил Тимошенко.

Если заявка будет принята, выплата поступит по указанным реквизитам в течение 4 недель с момента подачи заявки.