Язык имеет значение: по случаю Международного дня родного языка
"Ну що б, здавалося слова…
Слова та голос - більш нічого.
А серце б‘ється - ожива,
Як їх почує!".
Тарас Шевченко.
Все время борьбы за независимость вопрос реального статуса украинского языка как государственного был среди главных. И это не удивительно, потому что все империи и завоеватели системно и жестоко боролись как против украинского языка, так и против ее идеологов и защитников.
Наша команда Родной страны не пафосными призывами, а ежедневными просветительскими делами пропагандирует украинскую историю, культуру и язык.
Среди самых известных:
- аудиопроект для учителей, библиотекарей, воспитателей дошкольных учреждений, студентов, школьников и всех желающих:
"Классика украинской литературы: живые голоса", "Лебеди материнства: живой голос Василия Симоненко", "Кобзарь", "Главные песни и мелодии Украины", "Слуханка для украинских детей"...;
- проект "Творим украинский мир" для поддержки вузов, школ и библиотек востока и юга Украины;
- издание просветительских "Украинскийх и Шевченковских ежегодников";
- ряд этнофестивалей для пропаганды украинской культуры и языка;
- сотни конкурсов для детей и школьников на темы национальной истории и литературы...
Убежден, что родной, украинский следует защищать ежедневно конкретными делами и желательно собственным примером.
Потому что у нас самые известные правители и политики на публике – в вышиванке и по украински, а дома – на русском с русскоязычными попсой и шансоном!
Я уже молчу о том, что дети многих из "политиков-патриотов" вообще не владеют государственным языком?!
Итак, в сегодняшней Международный день родного языка помним слова нашего Кобзаря:
"Свою Україну любіть.
Любіть її… Во врем’я люте.
В останню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть."
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