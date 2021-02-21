"Ну що б, здавалося слова…

Слова та голос - більш нічого.

А серце б‘ється - ожива,

Як їх почує!".

Тарас Шевченко.

Все время борьбы за независимость вопрос реального статуса украинского языка как государственного был среди главных. И это не удивительно, потому что все империи и завоеватели системно и жестоко боролись как против украинского языка, так и против ее идеологов и защитников.

Наша команда Родной страны не пафосными призывами, а ежедневными просветительскими делами пропагандирует украинскую историю, культуру и язык.

Среди самых известных:

- аудиопроект для учителей, библиотекарей, воспитателей дошкольных учреждений, студентов, школьников и всех желающих:

"Классика украинской литературы: живые голоса", "Лебеди материнства: живой голос Василия Симоненко", "Кобзарь", "Главные песни и мелодии Украины", "Слуханка для украинских детей"...;

- проект "Творим украинский мир" для поддержки вузов, школ и библиотек востока и юга Украины;

- издание просветительских "Украинскийх и Шевченковских ежегодников";

- ряд этнофестивалей для пропаганды украинской культуры и языка;

- сотни конкурсов для детей и школьников на темы национальной истории и литературы...

Убежден, что родной, украинский следует защищать ежедневно конкретными делами и желательно собственным примером.

Потому что у нас самые известные правители и политики на публике – в вышиванке и по украински, а дома – на русском с русскоязычными попсой и шансоном!

Я уже молчу о том, что дети многих из "политиков-патриотов" вообще не владеют государственным языком?!

Итак, в сегодняшней Международный день родного языка помним слова нашего Кобзаря:

"Свою Україну любіть.

Любіть її… Во врем’я люте.

В останню, тяжкую минуту

За неї Господа моліть."

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