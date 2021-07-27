Яхта, на которой отдыхала Дженифер Лопес, не принадлежит Ахметову – СМИ

Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова опровергла информацию о том, что яхта Valerie, на которой отдыхали Дженифер Лопес и Бэн Аффлек, принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом пишет Telegram-канал "Большая деолигархизация" со ссылкой на Kyiv Post.

"Это неправда. Эта яхта не имеет ничего общего с Ринатом Ахметовым и/или контролируемыми им компаниями", – заявила Терехова.

Как сообщалось, ранее британское издание Daily Mail распространило информацию, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес вместе с актером Бэном Аффлеком отпраздновала свой 52-й день рождения на "яхте Рината Ахметова". Эту информацию быстро подхватили и растиражировали разные СМИ, в том числе Центр противодействия коррупции.