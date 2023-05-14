'Я выкопал женщину из-под завалов дома. Затем мы поженились': Анатолий из Сартаны доверил свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Он вырыл человека из-под разбомбленного дома. Едва ли не в тот день – вел автомобиль под шквальным обстрелом артиллерии. Позже чудом избежал казни. Это не фрагменты из боевика с Брюсом Уиллисом. Это история машиниста крана из Азовстали Анатолия Гарбича. Он поделился ею с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

…Они познакомились в марте 2022 года. Анатолий отправился в больницу, навестить там свою раненую бабушку. По дороге попал под обстрел. Когда "грады" утихли, услышал из-под развалин дома женский голос.

"Я выкапывал человека два часа. Было страшно, когда сыпалась пыль. Иногда я просил эту женщину замереть, чтобы она не вдохновлялась лишнего. Иногда наоборот - двигаться, чтобы я видел, куда копать дальше", – вспоминает Анатолий.

Когда он вытащил женщину, она была в одном сапоге. На другую ногу он намотал ей тряпку, и они три часа шли в центр Мариуполя. В тот момент никто не знал, что Анатолий и Марина станут мужем и женой…

Но до этого Анатолий переживет предательство товарища и будет вести машину по заминированной дороге. А еще окажется в минуту от гибели — потому, что оккупант найдет в его сумке флаг Украины.

Смотрите эту невероятную историю здесь: https://bit.ly/3O4B61V

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.