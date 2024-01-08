'Я умирала вместе с родным городом': украинская журналистка выпустила книгу о пережитом во время блокады Мариуполя

Украинская журналистка Надежда Сухорукова и герои ее книги "Мариуполь. Надежда" поделились своими историями с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. В ходе блокады родного Мариуполя Надежда вела дневник, отрывки из которого были озвучены в Европарламенте и опубликованы в мировых СМИ. После эвакуации журналистка написала книгу о пережитом, которая была переведена на английский и продается на Amazon, крупнейшей книжной платформе в мире.

Видео дня

История Надежды в музее "Голоса Мирных".

"Сосед сказал, что Бог покинул Мариуполь. Он боялся всего, что видел. Я жива и теперь буду жить долго. А мой город умирает мучительной смертью. Двадцать дней я умирала вместе с ним. Я была в аду", – писала Надежда о том, через что пришлось пройти.

Больше о книге по ссылке.

21 марта 2022 г. газета The New York Times впервые опубликовала отрывки из дневника Надежды Сухоруковой, в котором были описаны доказательства реальных преступлений России в Украине. Выдержки из дневника были опубликованы в Великобритании, США, Германии, Украине и Шотландии.

В Европарламенте их зачитал тогдашний министр иностранных дел Латвии, а ныне президент Эдгарс Ринкевичс. Также в Европарламенте был показан документальный фильм "Мариуполь. Потерянная надежда", который был снят по мотивам этой книги.

Я родилась в Мариуполе и прожила там всю свою жизнь. Это город моего детства, моей любви и моего счастья. Я никогда не думала, что увижу его мертвым. Я даже не могла представить, что буду описывать его агонию. Я не надеялась, что переживу этот ад, поэтому пыталась зафиксировать события, чтобы оставить после себя след", – пишет о своей книге Надежда Сухорукова.

Очевидница страшных событий, горя и потерь делится с читателем своими эмоциями и правдой из первых уст. Эту миссию разделяет Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, в архиве которого собрано уже более 97 тысяч живых свидетельств украинцев о пережитом во время войны. Музей не только собирает, но и распространяет истории о войне России в Украине миром ради сохранения исторической памяти и восстановления справедливости.

Расскажите свою историю на портале музея.