'Я не военный объект, меня не надо освобождать': в сети появилось трогательное обращение украинского ребенка. Видео

В сети появилось видео с трогательным обращением собирательного образа украинского ребенка. В нем говорится, что сейчас дети в Украине вынуждены просыпаться от сирен и постоянно бежать в укрытие, чтобы спастись от российских бомб.

Также в видео сделали акцент, что российские оккупанты бомбят мирное население, а не военные объекты. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Я не военный объект, меня не нужно освобождать. Я на своей земле. Я просто ребенок, который хочет просыпаться не от сирен. И чтобы мама с папой не бежали в укрытие…И чтобы Рэкс не лаял на танки…", – говорит на видео ребенок.

Стоит отметить, что из-за постоянных бомбардировок украинских городов российскими оккупантами, гибнет мирное население, в том числе и дети.

Видео дня

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать города Украины, забирая жизни мирных граждан. При этом в столичной детской больнице "Охматдет" продолжают спасать маленьких пациентов, не смотря на обстрелы.

А из-за того, что российские военные не разрешили госпитализировать двух тяжелораненых детей из Бучи в "Охматдет", маленькие пострадавшие умерли от полученных вследствие вражеских обстрелов травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Украины Елена Зеленская показала фотографии украинских детей, которые стали жертвами агрессии России. Она отметила: оккупанты убивают детей цинично и сознательно.

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