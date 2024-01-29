'Я не отдала Путину нашего казака Мамая': историк Надежда Капустина рассказала о пережитом музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В свое время она проводила экскурсии для президентов. Теперь же стоит в своей квартире, часть которой вырвало вместе с балконом от взрыва российской ракеты. Надежда Капустина – историк, которая в 2001 году не позволила подарить Путину картину с изображением украинского казака Мамая. Собственную историю Надежда вверила Алексею Суханову, послу музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актеру и ведущему.

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В 2001 году она, тогда директор Днепропетровского национального исторического музея, предстала перед выбором, который едва не стоил ей всей карьеры. В Днепр планировался визит Путина, и местные чиновники решили сделать ему подарок, имеющий историческую ценность. Но Наталья отказала – и сохранила все картины с казаком Мамаем, уникальное украинское народное творчество.

"Каждая картина – неповторима, с историей. Нельзя распылять коллекции, создававшиеся сотни лет. Почему Эрмитаж так не раздается? Там и наш Куинджи, и наш Репин. Там фальсификации нашей истории и культуры не в крови, а в костном мозге. Мне угрожали, что я буду уволена, что не найду работу", – вспоминает историк.

Тогда Наталья отразилась: чиновники побоялись огласки. Сейчас, глядя на то, что делают россияне, она сожалеет, что украинские власти пытались угождать российской верхушке. Ведь с агрессором договориться невозможно.

В страшный день 29 декабря 2023 года она шокированно смотрела везде, где была стена ее квартиры, на горящий напротив роддом Днепра. Была благодарна вселенной за жизнь... и за то, что уцелели ее картины и книги. Ибо для Надежды это самое дорогое из материального, что есть.

Рассказ историка Надежды Капустиной вошел в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова:

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