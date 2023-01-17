''Я Днепр, и я могла умереть'': на месте ракетного удара РФ устроили пикет с призывом к миру закрыть небо над Украиной

В Днепре возле разрушенной российской ракетой жилой многоэтажки устроили пикет. Участники акции призвали мир предоставить Украине новейшие системы ПВО и дальнобойные ракеты.

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Об этом сообщают местные издания. В митинге приняли участие неравнодушные горожане, пришедшие высказать свою гражданскую позицию.

Во время акции они обратились к западным партнерам и иностранным журналистам. В частности, днепряне настоятельно призывают передать Украине мощные системы противовоздушной обороны "Patriot" и дальнобойные ракеты "ATACMS".

В руках они держали плакаты: "Я – Днепр и я могла умереть", "ATACMS = наши жизни", "Россия - страна-террорист", "Россия убивает наших детей".

Стоит отметить, что в Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара, нанесенного 14 января. В результате атаки погибли 44 человека, 5 из них – дети.

Травмировано 79 человек, из них 16 детей. Спасены – 39 человек, в том числе 6 детей. 20 человек остаются пропавшими без вести, среди них – 4 ребенка. Кроме того, не идентифицировано 15 тел погибших.

16 января в СБУ заявили, что идентифицировали военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру. Все они служат в 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (в/ч 33310). В частности, непосредственная ответственность за умышленное массовое убийство украинцев в Днепре лежит на командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковнику Тимошину Олегу Евгеньевичу.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", она имеет боевую часть весом 950 кг.