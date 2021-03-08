Но нельзя и не признать, что сегодня эмиграция мне сильно экономит деньги, например. Десять букетов! Блин, ну я реально столько не зарабатывал...

Вот, странное дело. Я в Мордоре все эти совковые праздники с ковром ненавидел. Вот, просто ненавидел. Клара Цеткин у меня на физиологическом уровне отторжение вызывала. Эти убогие идиотизмы из "Одноклассников". Эти открытки для дебилоидов во вконташе. Путин в телевизоре. КПСС на мавзолее. Мальчики учат стишки девочкам. Девочки учат стишки мальчикам.

И все фальшиво до самого основания, до кончиков ногтей.

Не разбирая, убивают тысячами женщин, детей – в Чечне, в Алеппо, в Украине – но раз в год тюльпанчики, "милые дамы", шутки про плиту и сам сегодня помою посуду.

Международный женский день в еб*натории, где узаконены избиения жён… Где гордятся неизбирательными убийствами. Где отморозить мерзотную шутку про Джейн Псаки или "с*чку Кондолизу Райс" считается мужской доблестью. Где ненавидели Новодворскую. Убили Политковскую. Бабурову. Которую застрелили вообще просто так, походя, под руку подвернулась.

И при этом они искренне не понимают, почему они еб*нутые.

Но стоило оставить полоумный скепростан – и международный женский день стал тем, чем он и является. Просто международным женским днем. Днем равноправия. Есть лгбт-прайд. Есть восьмое марта. Есть день отца. Просто еще один весенний день свободы и равенства. Всю эту кумачовую плесень с него как ветром сдуло. Совершенно ничего не имею против того, чтобы поздравить мир с тем, что мы живем в самом свободном, справедливом и лучшем из времен. Где дискриминация практически ушла в прошлое. Осталось только небольшие пятна подчистить.

Всего лет сто назад женщины не могли голосовать, выбирать себе мужа, распоряжаться имуществом, испытывать оргазм, занимать руководящие должности, их лечили электричеством от истерии матки, они пахали тяжеленным физическим трудом, как лошади, и были просто банально существами второго сорта.

Полвека назад женщинам запрещено было бегать марафон.

Прогресс за последние десятилетия лет шагнул невероятно.

И я вот сейчас, в свободной стране, где всем абсолютно плевать, какой у тебя цвет кожи, какие у тебя гениталии, какие у тебя физические способности, какие финансовые – ты равен с любым другим, по любым параметрам – ощущаю эту свободу невероятно. Я каждой клеточкой кожи её чувствую. Я дышу ею. И никак не могу надышаться. Я был рожден рабом в Империи, но рабом не буду больше уже никогда.

Этот день я проводил в Мордоре, в Праге, куда меня вывезли на костылях, в бане на Осокорках, куда меня пустили пожить на полгода, в бункере под охраной, теперь – в беженстве.

И я ни разу об этом не жалею.

С праздником тя, мир.

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