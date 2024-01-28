'Я боялась, что нашего города не станет': школьница из Славянска доверила свою историю Фонду Рината Ахметова

К родному городу Милены войска РФ подошли очень близко. Но спустя еще два месяца после начала полномасштабного вторжения девочка с мамой оставались дома, в Славянске.

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Свою историю Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверила ученица младшей школы Милена Мазурова. Она стала участницей одной из перемен "Блогер Кэмп", которую Фонд организует в формате детского лагеря для детей, пострадавших от войны.

Милена не знала, что такое война. Но сейчас точно знает, что это – о страхе. Страх, появляющийся, когда слышишь воздушную тревогу. И даже когда видишь на видео последствия вражеских обстрелов и прилетов.

"Мама сказала, что война – это когда бомбят. Я испугалась, что нашего города просто не будет. У нас каждый день выли сирены и было слышно, что где-то бухает", — вспоминает девочка.

Через два месяца мама Милены решила выезжать из Славянска. Дома остались бабушка, дедушка и папа девочки.

"Мама боялась за меня, потому мы уехали. Нам было очень страшно. Мы просто уселись на поезд и не знали, куда едем. Просто уехали и все", – делится Милена.

О пережитом в Славянске и ракетном ударе по Львову, где она живет сейчас, девочка рассказывает по ссылке https://bit.ly/3OhiTxo

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.