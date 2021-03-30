WebPromoExperts расскажут, как выжать максимум из платной рекламы в 2021 году
Один из больших плюсов диджитал-профессий — ежемесячные и ежедневные обновления, что создают простор для постоянного роста и обучения. И даже если кажется, что все методы вам известны, то выход новой соцсети на рынок или обновления политики конфиденциальности не дадут работать так, как раньше.
8 апреля Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводят бесплатную онлайн-конференцию PPC Day: PRO. Специально для тех, кто знает что такое контекст и как он работает, но хочет большего.
Эта конференция станет для любого профессионала источником свежей, полезной информации без воды, с возможностью быстро обуздать любые нововведения и изменения.
На этот раз в лайн-апе конференции: Марина Верденская (ПУМБ), Сергей Крутиенко (Tickets.ua), Максим Гапчук (независимый веб-аналитик), Дмитрий Галяк (Webpromo), Олег Поддубный (Median ads & School), Илья Сандырев (Content Avenue), Виталий Трохимчук (Jiwo Agency) и другие практикующие PPC-специалисты.
Спикеры поделятся своими лайфхаками, расскажут о незаменимых инструментах для работы, поведают о своих экспериментах и чем они закончились, публично разберут свои лучшие и худшие кейсы.
О чем будут доклады:
Офлайн конверсии в онлайн рекламе. Как повысить качество лидов?
Как запускать рекламу на похожие продукты;
Удачные и не очень эксперименты в товарных кампаниях Google Ads;
Автоматизация рекламного аккаунта Google Ads. Кейс Tickets.ua;
Как купить семечки с помощью Google Ads. Кейс по рекламе в B2B с низким объёмом поиска;
Масштабирование интернет-магазина мебели для HoReCa в регионе Бенилюкс;
Автоматизация оптимизации кампаний Google Ads;
Как вдохнуть в проект новую жизнь и при чем тут лестница Ханта;
Для кого конференция?
Конференция будет полезна всем, кто стремится улучшить знания, услышать других, обсудить проблемы и животрепещущие вопросы. И для владельца бизнеса, который хочет эффективно распределить бюджет, и для интернет-маркетолога, которому необходимо всегда оставаться в тренде, и для PPC профи, для изучения опыта и инсайтов от коллег.
Какой формат? Конференция пройдет онлайн, а это значит, что попасть на нее можно будет из любой точки мира.
Участие — онлайн бесплатно. Если вы не сможете присутствовать на конференции в день ее проведения, вы можете приобрести видеозапись и просматривать ее в любое удобное время. Стоимость видеозаписи до 8 апреля - 500 грн., в день мероприятия - 800 грн.
Поспешите занять свое место и получить все насущные в 2021 году знания для продуктивного роста в контекстной рекламе!
Организаторы: Webpromo, WebPromoExperts
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