Взял у военных 50 тысяч и скрылся: волонтеры предупредили о мошенниках и пообещали разобраться

Волонтеры предупреждают о мошенниках, которые воруют деньги у военных. Украинским военным, нуждающимся в авто или другой технике, мошенники обещают привезти их – после того, как те приложат собственные средства.

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Благотворительный фонд "Тихо", с начала полномасштабного вторжения отправивший на фронт почти сотню авто и отремонтировавший еще 300, отвезли на передовую 200 тонн пищи и около 20 тонн воды, десятки тонн лекарств и медицинского оборудования военным госпиталям, предупреждает о мошенниках. Те представляются волонтерами БФ, хотя не имеют никакого отношения к нему и пользуются авторитетом фонда.

"По сообщению Службы Безопасности Украины, какой-то неизвестный тип представился как Андрей из фонда "Тихо", взял средства у воинов 54 бригады и уехал на три месяца в неизвестном направлении. Последняя активность аккаунтов – в Яворове Львовской области. Ни я, ни один из моих волонтеров с воинами 54 бригады не знакомы. Работники Службы безопасности, к которым обратились – наши добрые друзья. Нам сообщили, что лицо того мошенника не совпадает ни с одним из наших волонтеров", – рассказывает основатель БФ "Тихо" Андрей Лиман.

Теперь все волонтерские удостоверения будут заменены. Уже идет процесс аннулирования старых и обновления действительных.

По словам основателя БФ "Тихо", все волонтерские удостоверения, выданные до сих пор, которые не были продлены дополнительным соглашением между фондом и волонтером, считаются недействительными.

"Все удостоверения волонтеров фонда "Тихо" предусматривают наличие NFC чипа, через который можно увидеть исчерпывающую информацию о деятельности волонтера. Удостоверения старого образца без особых обстоятельств – бездействующие", – отмечает основатель благотворительного фонда Андрей Лиман.

Добавим, сейчас БФ "Тихо" собирает средства на тепловизионный прицел для 5 бригады 4 батальона Нацгвардии Украины. Воины стоят в районе Кременной в 50 метрах от позиций россиян. Сейчас благодаря неравнодушным украинцам, блоггерам и звездам удалось собрать часть требуемой суммы. Однако волонтеры просят приобщиться к неравнодушным украинцам, чтобы уберечь ребят и позиции Украины на том участке фронта.