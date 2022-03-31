Выживших арестовали: армия оккупантов с начала вторжения в Украину потеряла семь генералов – Генштаб

Россия за время войны против Украины потеряла уже семерых генералов. Некоторые из них погибли, некоторые были ранены.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также часть генералов были просто сняты с должности и арестованы.

Список генералов:

командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снят с должности;

командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снят с должности и арестован;

начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ниркова, был тяжело ранен;

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начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен;

заместителя командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб;

командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб;

командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зуска, снят с должности и арестован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ликвидировали в Чернобаевке командующего 49-й общевойсковой армией РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева. До этого он хвастал, что война против Украины будет закончена "за считанные часы".

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