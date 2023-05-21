Выжившие в Мариуполе: истории из Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Мариуполь — самый большой город Украины, который удалось захватить России. 20 мая 2022 года на Азовстали завершилась эвакуация наших защитников, несколько месяцев сдерживавших наиболее боеспособные группировки российской армии. Эта дата и считается началом оккупации.

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Ее цена – разрушение 90% зданий города. Уничтожение успеха, достигшего Мариуполем с 2014 года. И покалеченные судьбы, без преувеличения, всех горожан. Вот несколько историй, которые Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверили мариупольцы.

Да, 11-летняя Ангелина Балакирева потеряла всех друзей. Кто-то погиб под завалами, кто-то взорвался на мине. Ее дедушка Григория убило осколками у подъезда. Девочка очень унывает по нему, ведь он заменил ей отца. История Ангелины: https://bit.ly/41RhYYx

Год назад теплоэнергетик, машинистка котлов Наталья Бабеуш готовила еду в бомбоубежище "Азовстали". Она могла сделать пиццу "из ничего". Дети долго не могли запомнить, как ее зовут. Так родилось ее ласковое прозвище - "Тетя Суп". История Натальи: https://bit.ly/45elbUQ

Надежда Школьная-Волошинова добывала еду, соскребая остатки теста с пола разрушенной пекарни. А еще тушила пожар мочой из общего нужника бомбоубежища. Ее муж погиб в квартире в Мариуполе. Через 13 дней его среди обломков обнаружил сын. Надежда доставала тело своего мертвого мужа сама. История Надежды: https://bit.ly/3pYfxpW

Авиабомбы, сброшенные российскими самолетами в больницу с ранеными детьми. Собаки поедают человеческие останки на улице. Литр воды на семь, одна молитва для всех. Руководитель местного телеканала "Мариупольское ТВ" Николай Осиченко также поделился своей историей: https://bit.ly/3WjZDlx

Евгения Забогонская – работала в Драмтеатре. Она одна из выживших во время авиаудара. Как спасались в бомбоубежище жители Мариуполя и как появилась надпись "ДЕТИ" перед входом в театр. История Евгении: https://bit.ly/3OoScrn

Мы верим, что скоро страница оккупации Мариуполя останется воспоминанием прошлого. Уже сейчас инициатива Mariupol: Reborn создает Стратегию возрождения города, чтобы быть готовыми к первоочередным задачам после освобождения города. Партнерами проекта также инвестиционная группа SCM и Группа "Метинвест".

Но есть то, что нельзя забывать. Это истории каждого украинца. Истории каждого из нас.

Расскажите свою историю о пережитом во время войны на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.