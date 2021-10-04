Вышел музыкальный трейлер концептуального художественного проекта #ЛюбовВогняна

Состоялась премьера музыкального трейлера литературно-художественного проекта "Любов Вогняна" – прекрасно иллюстрированного поэтического "мистического казацко-самурайского боевика", как его идентифицирует автор Владимир Драбчук.

Автор рассказал, что поэму написал еще в 2013 году, и довольно долго искал художника, "поскольку с самого начала видел этот проект как некий своеобразный рисованный поэтический комикс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И в 2016 году художник нашелся, вернее, художница – не профессиональная, но очень талантливая Анна Черникова. А уже в этом году стихи приобрели музыкальное звучание. То есть этот проект выдержан, как хорошее вино", – отметил Драбчук.

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Композиция "Три дороги" – творческая коллаборация поэта с известным музыкантом, фронтменом культовой группы PATSYKI Z FRANYKA Назаром Худином.

Слова – Владимир Драбчук (отрывок из поэмы "Любов Вогняна"), музыка – Назар Худин, Владимир Драбчук. Вокал – Назар Худин, бандура – Lola z Franeka, мастеринг – iPunkz, саунд-продакшн – FFK Rekordz. Художник – Анна Черникова, анимация – PIN Production

Релиз литературно-художественного издания "Любов Вогняна" запланирован на конец осени этого года.