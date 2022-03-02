Выбитые окна и горящее авто: в сети показали последствия нового обстрела в Киеве. Видео

В среду, 2 марта, после 15 часов в некоторых районах украинской столицы раздалась серия взрывов. В сети показали последствия нового обстрела в столице.

Очевидцы сообщили OBOZREVATEL, что в Киеве гремят длительные взрывы, люди прячутся в укрытие. Появилось видео, демонстрирующее последствия обстрела Виноградаря.

"Исключительно жилой район. Прилетел артиллерийский снаряд, выбило стекло. А вот там обгорела машина – вот туда и прилетело. Здесь стоянка, магазин – никаких объектов. Жилые дома и больше ничего нет. Сейчас идет обстрел Виноградаря", – рассказал за кадром. автор видео.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера, 1 марта, в Киеве прогремел взрыв возле столичной телебашни в районе Дорогожичей. В ГСЧС сообщили о пяти погибших и пятерых раненых.

В результате удара оккупантов пострадал также мемориальный комплекс "Бабий Яр" – место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

Одним из погибших в результате удара России по телебашне в Киеве оказался журналист Евгений Сакун. Мужчина был телеоператором KievLive.