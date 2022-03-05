Выбитые окна и дыра в потолке: оккупанты разрушили детский сад в Лисичанске. Фото

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В Лисичанске Луганской области российские оккупанты вели огонь по жилым кварталам города. Часть ракет попала прямо в здание детского сада.

Помещение, где раньше учились самые маленькие горожане, разрушено. Фото последствий обстрела опубликовали в Telegram-канале "Фашик Донецкий".

На кадрах видно, что один из вражеских снарядов попал в крышу и пробил потолок, образовалась большая дыра.

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В здании также выбиты стекла, сорваны батареи и подоконники. Все вокруг засыпано обломками дерева и кирпича.

Напомним, что 24 февраля войска России нанесли ракетные и артиллерийские удары вдоль границы Украины от Луганска до Житомира. В связи с этим в подконтрольных правительству районах Луганщины объявили общую эвакуацию населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты своими обстрелами уничтожили село Яковлевка недалеко от Харькова. В населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома.

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