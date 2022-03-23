'Вы там у местных не берите воду и пирожки': в сеть попал разговор оккупанта о потерях армии Путина в Украине. Аудио

Российские оккупанты продолжают признаваться родным в огромных потерях, которые "вторая армия мира" несет в Украине. Те в ответ призывают держаться и ни в коем случае "не есть украинские пирожки".

В сеть слили очередной разговор одного из российских военных с женой. Записью поделился советник главы МВС Антон Геращенко на YouTube-канале (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Нам сказали, что мы в передовом эшелоне находимся. 5-я танковая бригада хорошо пи*ды получила. Командир дивизиона там погиб... Командир танкового батальона позавчера", – рассказал оккупант.

Он добавил, что в место расположения военных залетела мина: двоих лейтенантов ранило, один тяжелый – осколок прилетел в позвоночник.

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Захватчик жалуется жене на потери в своем и не только батальоне. Она же в ответ призывает его не пить местную воду и не кушать пирожки в домах украинцев, намекая, что те якобы могут быть отравлены.

"Это, слушай, вы там у местных не берите воду, пирожки и так далее. Ну просто там нас предупредили!" – заявила россиянка.

Прислушался тот или нет, неизвестно. Военный путинской армии лишь попросил женщину не рассказывать другим женам отправленных на войну в Украину солдат, что там такая бомбежка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине военные РФ грабят дома мирных жителей. Оккупанты выгоняют безоружных украинцев во двор и забирают у них еду. Подобное происходит во многих населенных пунктах и других областей, куда продвинулись захватчики.

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