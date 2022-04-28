Вы говорили, что нашей нации нет – сейчас каждый украинец услышал зов крови: пронзительное обращение к россиянам. Видео

Украинка Илона Скала написала пронзительный текст о войне России против Украины. В нем сказано о том, как полномасштабное вторжение РФ изменило каждого украинца и пробудило в нем зов крови.

Это послание зачитал автор YouTube-канала "Голоса души" Андрей Федоров. Он рассказал, что это видео он с командой записывал ночью на подземной парковке, которую используют как бомбоубежище, прячась от российских снарядов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

К тексту подобран видеоряд последствий бомбардировок украинских городов российскими оккупантами.

OBOZREVATEL публикует полный текст послания к россиянам авторства блогера Илоны Скалы:

Видео дня

"Я думал, ненавидеть вас сильнее уже невозможно. Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины…Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас. Каждого, кто пришел, кто поддержал и кто промолчал. И посылайте нах** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.

Мы ненавидим вас. Вы пришли подло. Ночью. На. Нашу. Землю! Вы украли у наших родителей старость, а у детей – детство. Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет еще много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас. За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами. За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах" – отправить вас туда побольше. Наше "аминь" – чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех** шастать!".

А потом наша ненависть мутирует. Она перерастет во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.

Отож. Доброго вечора, ми з України".

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, автор поэзии "Никогда мы не будем братьями", написала стихотворение "За Харків, Марік, за Ірпінь". Писательница описала, как будут умирать оккупанты на украинской земле.