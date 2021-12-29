ВВП Украины в 2021 году вырос в основном за счет 'Большого строительства' Зеленского - Ukraine Economic Outlook

Реальный ВВП в Украине за год вырос на 2,7%, из которых 2,6% составляет доля программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по развитию дорог и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил в Facebook управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Опираясь на анализ, проведенный экономистами группы по динамике развития разных отраслей, Кухар говорит о решающей роли инфраструктурной программы.

"Доля "Большой стройки" в приросте реального ВВП в 2021 году +2,6% ВВП. Сам возможный рост реального ВВП в текущем году +2,7% - 3,1% по разным сценариям. Наша группа больше склоняется к нижнему значению. В любом случае, как это ни парадоксально звучит, доля "Большой стройки" в росте реального ВВП в 2021 году – львиная", - подчеркнул экономист.

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Он добавил, что в профессиональных кругах еще будут дискутировать насчет причин такого эффекта, сам факт сомнений не вызывает.

"Если бы не "Большая стройка", спад экономики во втором полугодии за счет роста цен на энергоносители и роста тенизации в ожидании бизнесом грядущих налоговых ужесточений "прижали" бы годовую цифру роста реального ВВП в этом году почти к нулю", - убежден Кухар.

Напомним, ранее сообщалось, что инфраструктурная программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" помогла создать сотни тысяч рабочих мест в период пандемии.