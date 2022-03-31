Вузы Луганщины переехали на безопасные территории и уже возобновляют свою работу

Украинские города принимают преподавателей и студентов из Луганской области, предоставляют помещения под образовательный процесс и научную работу учреждений высшего образования области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Благодаря такой поддержке мы сохраним научный потенциал Луганщины, молодежь сможет получать высшее образование в наших заведениях, которые, мы все верим, вскоре вернутся в родную область", - написал он в Telegram.

Так, по его словам, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара предоставил необходимое количество помещений для организации учебного процесса (в дистанционной форме) Восточноукраинского национального университета им. В. Даля и комнаты в общежитии для проживания студентов и преподавателей.

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"Сюда переместилась часть администрации, студенты и преподаватели трех факультетов", – отметил Гайдай.

Часть администрации будет находиться в Хмельницком и Каменце-Подольском. В этих городах также будут предоставлены места в общежитии для проживания сотрудников и студентов университета.