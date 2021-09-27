Вторник порадует теплом, но местами пройдут дожди: прогноз погоды на 28 сентября. Карта

Во вторник, 28 сентября, погода в Украине будет преимущественно солнечной, довольно теплой и сухой. Однако некоторые регионы окажутся в плену облаков, а местами даже пройдет дождь.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в большинстве областей дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+15 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны. Так, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму столбики термометров днем покажут +15...+ 17 градусов. Ночью ожидается +8...+ 11.

На Закарпатье воздух днем прогреется до рекордных +20, ночью +9 ... + 11. Несмотря на теплую погоду здесь пройдет небольшой дождь.

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Дождливо также будет в отдельных районах северо-восточных областей (Сумская, Харьковская, Луганская, Полтавская) и в Карпатах. Здесь ожидаются небольшие периодические осадки.

На востоке страны будет преобладать пасмурная погода. Столбики термометров днем покажут +14... +16 градусов, ночью +4...+ 8.

Северные регионы также частично будут в плену облаков, дневная температура +12...+ 14 градусов, ночью ожидается + 4...+ 6.

В Киеве 28 сентября будет сухо. Днем облачно, несмотря на это температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов. Ночью в столице + 5...+ 7. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что в этом году погода в октябре будет очень холодной, ожидаются заморозки и значительное количество осадков. Так, следующий месяц может оказаться холоднее, чем ноябрь и даже декабрь.