'Вторая армия мира' получила подкрепление: на Херсонщине заметили 'суперсовременное' оружие оккупантов. Фото

Вторгшиеся в Украину военные РФ в очередной раз оконфузились, продемонстрировав реалии "мощной" путинской армии. У оккупантов заметили "суперсовременное" оружие – пулемет Максима, который те возят на китайской мотоколяске.

Украинские защитники подчеркнули: это еще раз доказывает, что "вторая армия мира" – бутафория. Соответствующее фото опубликовал Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Долгожданные резервы. Аналоговнет на ВРЕМЕННО занятой врагом Херсонщине – китайская мотоколяска с пулеметом Максима. Эх, тачанка-Zтовчанка? Даже сарказм закончился..." – говорится в подписи к снимку, на котором "супероружие" охраняет оккупант с автоматом.

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В Генштабе ВСУ подчеркнули, что к такому посту даже хештег #stoprussia можно не писать, потому что россияне остановят себя сами.

Пост набрал более 1,4 тыс. лайков, свыше 600 комментариев и 2,8 тыс. репостов. Пользователи сети начали шутить над "второй армией мира", которая получила такое "подкрепление".

"Нет, ну мотоколяска это еще не днище... Хотя скоро, я так понимаю, у них в ход и лошади пойдут, как в песне о тачанке", "А за loncin на прицепе еще и за интеллектуальную собственность придется ответить к санкциям", "эРеФия следующим этапом пустит гужевой транспорт. Сначала въедут лошади, закончатся они – ослы, потом собаки, гуси, кузнечики-прыгунчики...", "Они же просили Китай о военной помощи... Ну вот!", "Из музея, наверное, украли", "А кони где? Пропили, или проголодались?", "Это украдено у Сингенты с базы, мы работаем, под Херсоном такая одна!", Такими темпами они скоро с монументов войны будут снимать Т-34" , "На оленях будут ездить, и то, если якуты дадут", "Ali express… Слава ВСУ!" – прокомментировали украинцы.

Ранее украинские военные развеяли миф РФ о "мощности" путинской армии, которая якобы обеспечена всем новейшим. Они показали каску российского солдата, где за чехлом скрывается продырявленная "консервная банка".

Я сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области трое местных жителей разбили половину колонны техники оккупантов. Примечательно, что отважные мужчины даже не входили в ряды территориальной обороны.

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