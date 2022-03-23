'Вторая армия мира? Ой, я вас умоляю' Провал военных Путина в Украине высмеяли 'одесскими' мемами

В Одессе яркими мемами потролили российскую армию, которая пришла в Украину с абсурдными ожиданиями за несколько дней "взять" страну, но получила провал. "Вторая армия мира" оказалась не способна противостоять украинским Вооруженным сила и героическому сопротивлению народа.

Шутки о том, как россиянам "рады" в Украине с присущим одесситам юмором опубликовало издание "24 канал" на своем канале в Telegram.

"Не делай маме нервы!", "Ой вей, грозный воин! В Одессе ты еле-еле поц!", "Русский военный корабль, посмотри на Люка с люка!", "Вторая армия мира? Ой, я вас умоляю", – говорится в подписях к картинкам с пейзажами украинской Одессы.

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Напомним, что в сети появились новые мемы об уничтожении военной техники российских оккупантов под Чернобаевкой, расположенной недалеко от Херсона. Аэродром уже несколько раз подвергался ударам ВСУ, однако враг все равно возвращается туда.

21 марта стало известно о седьмом таком случае, когда защитники нанесли удары по аэродрому. После этого пользователи стали публиковать новые забавные картинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России работница пропагандистского "Первого канала" ворвалась в прямой эфир с плакатом, призывающим остановить войну в Украине. Это стало главным событием вечера, а женщина – звездой сети. Соцсети взорвались комментариями в адрес этой акции протеста, сразу же родилось множество мемов.

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