ВСУ захватили секретные документы России: в Кремле планировали оккупировать всю Украину за 15 суток. Фото

Окончательный план нападения на Украину в России был утвержден еще 18 января 2022 года. На захват всего нашего государства оккупанты отводили 15 суток.

Об этом стало известно из секретных планировочных документов, оказавшихся в распоряжении ВСУ после того, как украинские воины погнали очередное "элитное" подразделение ВС РФ.

"Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и тайные документы. Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации. Среди добытых документов – рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.", - сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

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Проанализировав документы, украинские военнослужащие установили, что достаточный вариант операций по захвату Украины был утвержден 18 января этого года. Оккупировать наше государство захватчики рассчитывали за 15 дней: с 20 февраля по 6 марта.

"Подраздел врага должен был совершить высадку из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечная цель этих сил - блокирование и взятие под контроль Мелитополя", - рассказали в ОТУ "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

Военные выложили секретные документы ВС РФ в открытый доступ.

Военные подчеркнули: эти документы подтверждают, что все, кто приехал в Украину убивать украинцев и уничтожать мирные города – прекрасно знали, куда и зачем они едут.

"Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился – не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", – предупредили украинские воины захватчиков.

Ранее OBOZREVATEL публиковал документы, показывающие, как Россия готовила вторжение в Украину.