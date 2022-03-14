ВСУ за сутки сбили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов

Юрий Сергиенко
Общество
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ВСУ за сутки сбили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов
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Воздушные силы ВСУ за 13 марта уничтожили восемь единиц авиационной техники российских оккупантов. В частности, речь идет о четырех самолетах и трех вертолетах.

Об этом сообщает командование ВС Вооруженных сил Украины. Также сбит беспилотник противника.

Отмечается, что группа вражеских самолетов, среди которых были Су-35, Су-34 и Су-25, пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным пунктам украинских военных.

Пока истребители ВСУ вели с ними позиционное противостояние, зенитчики выпустили по авиации противника ракеты. По предварительным данным, они попали в три борта врага.

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Об уничтожении еще одного российского самолета сообщило оперативное командование "Север" – там также работала система ПВО.

Кроме того, защитники Украины уничтожили три вертолета и один БПЛА оккупантов.

Сводка командования Воздушных сил ВСУ за 13 марта.

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