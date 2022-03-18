ВСУ 'ювелирно' уничтожили 'Бук' оккупантов на Черниговщине. Фото до и после

Вооруженные силы Украины ювелирно уничтожили ЗРК "Бук" оккупационной армии. Украинские артиллеристы отлично сработали в Черниговской области.

Смертоносное оружие оккупанты спрятали в черниговских лесах. Фото "до" и "после" показали в Оперативном командовании "Север".

"А мы тем временем продолжаем нашу рубрику "Было-стало". На очереди - ЗРК "Бук" армии оккупанта. Мастера ландшафтного дизайна добавили немного зажигательных деталей к общему образу зенитно-ракетного комплекса оккупантов в лесах Черниговщины. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!" – подписали яркое фото в ОК "Север".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ в четвертый раз в одном месте разбили понтонную переправу оккупантов.

А в Херсонской области русские танки жгут простые селяне. "Дайте нам оружие, мы их положим" – говорят трое мужчин, уничтоживших полколонны техники оккупантов.

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