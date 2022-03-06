ВСУ взяли в плен российского майора: ранее он служил в ВСУ и изменил присяге в 2014 году. Видео

Вооруженные силы Украины взяли в плен майора российских оккупантов Дмитрия Шишканова. Ранее он служил в ВСУ, но в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Видео его допроса обнародовал "Укринформ". На нем противник рассказывает, как они вторгались в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Шишканова, 24 февраля около 3-4 ночи командир их батальоне построил колонну и сказал, что они "будут переезжать через границу в Украину".

Видео дня

Предатель отметил, что им якобы обещали, что украинцы хотят изменить власть. "Наша задача была просто проехать по дорогам города Новая Каховка и продемонстрировать, что мы на стороне народа. Но они (украинцы) нас не ждали и противодействовали нашему пребыванию здесь", – сказал Шишканов.

Он также призвал российских военных не ехать на территорию самостоятельного и независимого государства.

"Товарищи, не нужно заходить в самостоятельное и независимое государство, в котором народ сам выбирает что ему делать и как ему жить. Не нужно им мешать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шишканов был заместителем командира батальона в/ч 12676. Колонна техники, в которой передвигалось подразделение, была разбита ВСУ.

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