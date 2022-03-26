ВСУ взяли в плен известную снайпершу 'ДНР' 'Багиру': оккупанты бросили ее умирать на поле боя. Фото

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили в плен известную сербскую снайпершу Ирину Старикову, воевавшую на стороне боевиков террористической "ДНР". Она известна под кличкой "Багира", на ее руках кровь не одного десятка украинцев.

Об этом сообщило информагентство Министерства обороны АрмияInform в Facebook. В сети также обнародовали фото документов и самой путинской наемницы.

Видео дня

По словам одного из волонтеров, "Багира" убила по меньшей мере 40 украинцев, среди которых не только военнослужащие ВСУ, но и мирные жители, которы были чем-то неугодные сепаратистам. Теперь боевики "отблагодарили" ей сполна, оставив раненной на поле боя.

Как сообщил волонтер Влад Иванов, в плену Стариковой оказали необходимую медицинскую помощь. Она якобы согласилась сотрудничать со следствием и сама пожаловалась на то, что ее "слили".

"Оставили, зная, что я ранена, и имея возможность унести меня. Просто решили слить, надеясь, что умру", – объяснила она.

Отметим, что Ирина Старикова воюет на стороне российских оккупантов еще с 2014 года. В это время она приехала на Донбасс и присоединилась к рядам пророссийской организации "Оплот".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области терробороновцы уничтожили российскую технику и взяли в плен раненого оккупанта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!​

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">