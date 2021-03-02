ВСУ взяли на вооружение новую крупнокалиберную винтовку. Фото и видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator.

Оружие выдержало ряд государственных испытаний. Об этом сообщили на странице Министерства обороны Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Главной задачей винтовки Alligator является уничтожение укреплений противника и его обычной и легкобронированной техники. На расстоянии 1,5 км пуля, выпущенная из этого оружия, может пробить броневую плиту толщиной 10 мм.

"Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов", – отметили в Минобороны.

Эффективная дальность полета пули – до 2 км, максимальная – до 7 км. Калибр патронов 14,5х114, их начальная скорость составляет 980 м/с.

Все детали этой винтовки, в том числе и ствол, изготовили украинские оружейники.

Напомним, ранее ВСУ взяли на вооружение две новые снайперские винтовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут собирать легендарные американские военные вертолеты. Первый образец планируют изготовить летом 2021 – к 30-й годовщине независимости Украины.