ВСУ взяли на вооружение две новые снайперские винтовки

Вооруженные силы Украины после успешных государственных испытаний взяли на вооружение две новые винтовки – Snipex T-REX 14,5 и Snipex ALLIGATOR 14,5.

Об этом сообщается в Facebook производителя указанной стрелкового оружия – компании Snipex. Отмечается, что они удачно выдержали все испытания.

Новое вооружение ВСУ Facebook Snipex

"По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5х114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины! Поздравляем всех причастных, спасибо Армии за помощь и поддержку!" – говорится в сообщении.

Facebook Snipex

Кроме того, согласно заявлению главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, в первые несколько месяцев 2021 армия ожидает партию современных радиоэлектронных ружей для борьбы с беспилотниками российских террористов. По словам Хомчака, закупка происходила на открытой площадке НАТО впервые, поэтому пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов.

Также в 2020 году ВСУ получили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов "Фурия" украинского производства. Они предназначены для разведки и корректировки огня артиллерии. Главный потребитель разработки – это артиллерийские подразделения бригад, сообщили на предприятии-изготовителе.

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