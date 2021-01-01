ВСУ взяли на вооружение две новые снайперские винтовки

Вооруженные силы Украины после успешных государственных испытаний взяли на вооружение две новые винтовки – Snipex T-REX 14,5 и Snipex ALLIGATOR 14,5.

Об этом сообщается в Facebook производителя указанной стрелкового оружия – компании Snipex. Отмечается, что они удачно выдержали все испытания.

"По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5х114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины! Поздравляем всех причастных, спасибо Армии за помощь и поддержку!" – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, в первые несколько месяцев 2021 армия ожидает партию современных радиоэлектронных ружей для борьбы с беспилотниками российских террористов. По словам Хомчака, закупка происходила на открытой площадке НАТО впервые, поэтому пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов.

Также в 2020 году ВСУ получили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов "Фурия" украинского производства. Они предназначены для разведки и корректировки огня артиллерии. Главный потребитель разработки – это артиллерийские подразделения бригад, сообщили на предприятии-изготовителе.

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