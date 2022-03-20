ВСУ впервые с начала нападения России показали Humvee в действии. Видео боя

Появилось видео боя с применением Humvee (HMMWV). Это первые публичные кадры применения таких американских автомобилей, которые состоят на вооружении ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Его продемонстрировали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины 19 марта. Видео было опубликовано в их в Telegram-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Украинские Humvee в действии", – сказано в подписи.

Видео дня

На кадрах видно, как бронированный внедорожник движется по дорога. Затем слышны выстрелы, предположительно, по нему. Автомобиль поворачивает в сторону российских оккупантов, и наши воины открывают по ним огонь.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика!

Отметим, 16 марта стало известно, что американский бронированный автомобиль спас жизнь украинским воинам – по нему вели огонь из оружия калибра 14,5, однако броня выдержала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ в очередной раз нанесли урон российским оккупантам как в воздухе, так и на земле. Это произошло на запорожском направлении, где наши защитники уничтожили боевой вертолет РФ и 60 военных страны-агрессора.

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