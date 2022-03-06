ВСУ ведут ожесточенные бои с оккупантами, россияне несут большие потери в вооружении, технике и личном составе – Генштаб

Российские оккупанты на 11-е сутки войны в Украине понесли огромные потери как личном составе, так и в технике. Кроме того, резервы, которые поступают, деморализованы.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ на утро 6 марта. В ведомстве отметили, что украинские воины вместе с силами терообороны продолжают ожесточенные бои и удерживают определенные рубежи. В то же время противник постоянно пытается избегать прямого огневого контакта.

Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля. за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника.

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Также защитники Украины проводят оборонительную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника .

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направления. В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В Северской области ВСУ обороняют город Чернигов .

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении – осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области ВСУ захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники противника.



В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск. В целом, по состоянию на данный момент, потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. "Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности", – отметили в Генштабе.

"Противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противника деморализованы. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние , через осведомленность о реальном положении дел", – подытожили в ведомстве.

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