ВСУ в марте получат новые ракетные комплексы для защиты со стороны моря

Вооруженные силы Украины в марте получат новые комплексы с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун" на протяжение марта 2021 года.

Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, сообщается на сайте ведомства. Он уточнил, что речь пока идет об опытных образцах.

По словам министра, в Военно-морских силах уже сформировано соответствующее подразделение для обеспечения ракетных комплексов.

"Это историческое событие, потому что благодаря целенаправленной работе оборонного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки защита украинского побережья приобретает новые возможности", – пояснил Таран.

Он также подчеркнул, что первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевое дежурство и обслуживать комплексы в составе боевых воинских частей.

Отметим, "Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года начальник Генерального штаба ВСУ анонсировал, что на вооружение ракетные комплексы "Нептун" поступят к концу 2021 года.